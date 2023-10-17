قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يصل إسرائيل على وقع حرب غزة

وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل، صباح الثلاثاء، وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال في تغريدة عبر موقع «إكس»: «وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل هذا الصباح في زيارة رسمية بدعوة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي».



وأضاف: «من المتوقع أن يلتقي الجنرال (كوريلا) ضمن زيارته برئيس الأركان (الإسرائيلي) وإجراء تقييم مشترك للوضع معه ومع وزير الدفاع يوآف جالانت».



واعتبر جيش الاحتلال، أن الزيارة خلال الحرب، تؤكد قوة الارتباط والمصير المشترك للجانبين بشكل عام، وللجيش الإسرائيلي مع جيش الولايات المتحدة بشكل خاص.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت دعم إسرائيل وتزويدها بالأسلحة في خضم الحرب على غزة والمواجهات مع حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في القطاع.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.