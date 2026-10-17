وفاة شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة باسكتلندا

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لقي رجل يبلغ من العمر 80 عاما وفتى يبلغ 16 عاما مصرعهما؛ إثر تحطم طائرة خفيفة في اسكتلندا، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا تليجراف".

وقالت الشرطة الاسكتلندية إن عناصرها انتقلوا إلى موقع الحادث، الواقع شمال شرقي بلدة درايمين، نحو الساعة 4:45 مساء الجمعة، عقب تلقي بلاغات عن تحطم الطائرة.

وأضافت الشرطة أن فرق الطوارئ أعلنت وفاة الرجل والفتى في موقع الحادث، فيما أُبلغ فرع التحقيق في الحوادث الجوية بالواقعة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وبحسب المعلومات الأولية التي نقلتها الصحيفة البريطانية، يُعتقد أن الطائرة أقلعت من مطار جلاسكو يوم الجمعة.

وفي أعقاب الحادث، فُرضت قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق منطقة درايمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لتحديد الظروف المحيطة بالواقعة.