مسئول يمني: استهداف الحوثيين للسعودية يأتي ضمن مخططات إيران في المنطقة

قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب إن إيران أنشأت جماعة الحوثي ودعمتها منذ نشأتها، معتبرًا أن الجماعة أصبحت جزءًا من منظومة الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف غلاب، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، أن تحركات الحوثيين في اليمن وباب المندب، واستهداف السعودية، تأتي ضمن مخططات طهران في المنطقة.

وأوضح أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يقتصر على الأسلحة، بل يشمل الإمدادات اللوجستية والتمويل وعمليات التهريب، مشيرًا إلى تقارير تتحدث عن تهريب مكونات للصواريخ وتقنيات عسكرية إلى السواحل اليمنية.

وأكد غلاب أن الحوثيين يمثلون، وفق تقديره، أداة لاستنزاف اليمن وتهديد أمن دول الخليج والأمن القومي العربي، فضلًا عن تهديد التجارة الدولية، لافتًا إلى استمرار تدفق الأسلحة والإمدادات عبر مصادر متعددة، بينها إيران والسوق السوداء.

وأشار إلى أن عرض طهران الوساطة لا يعفيها من مسؤولية دعم الحوثيين، مؤكدًا أن تحركات الجماعة لا يمكن فصلها عن السياسات الإيرانية الأوسع في المنطقة.