الجيش اليمني: نكبد الحوثيين خسائر فادحة في جبهات مأرب

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، السبت، أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، واصلت عملياتها القتالية ضد جماعة الحوثيين في مختلف جبهات محافظة مأرب، مؤكدًا تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضح المركز، في بيان، أن المواجهات تركزت على الجبهتين الشمالية والجنوبية، بمشاركة المدفعية والطيران الحربي والمسيّر، ضمن عمليات استهدفت مواقع الجماعة وتحصيناتها وتعزيزاتها العسكرية.

وفي الجبهة الشمالية، أفاد البيان بأن وحدات من القوات المسلحة، ضمن نطاق عمليات المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة، نفذت عمليات قتالية وهجومية استهدفت مواقع الحوثيين وتحصيناتهم وقدراتهم العسكرية على امتداد خطوط المواجهة، بمشاركة المدفعية والطيران المسيّر.

أما في الجبهة الجنوبية، فأشار المركز إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين ضمن نطاق عمليات المنطقة العسكرية الثالثة، مضيفًا أن القوات تعاملت مع هجمات الجماعة، فيما استهدفت المدفعية والقوة الصاروخية تجمعاتها وتحصيناتها.

وأكد البيان أن القصف أسفر عن تدمير وإعطاب أسلحة ومدفعية وراجمة صواريخ تابعة للحوثيين، مشيرًا إلى أن الطيران الحربي والمسيّر نفذ غارات جوية مركزة استهدفت تجمعات الجماعة وتحصيناتها، إلى جانب مخازن أسلحة ومراكز قيادية، في إطار عمليات الإسناد الجوي للقوات البرية.