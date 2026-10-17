الجيش السوداني يعلن احتواء انفجار بمخزن للذخائر شمالي الخرطوم

أعلن الجيش السوداني احتواء انفجار وقع في أحد مخازن الذخائر التابعة له بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، مؤكدا تأمين المنطقة بالكامل.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن انفجارا وقع عصر السبت في أحد مخازن الذخائر التابعة لسلاح "الأسلحة والذخائر"، أعقبته انفجارات محدودة جراء احتكاك بعض الذخائر داخل المخزن.

وأضاف البيان أن القوات السودانية تمكنت من احتواء الموقف بالكامل وتأمين المنطقة.

ولم يشر الجيش إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الانفجار، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار المحتملة.

من جانبهم، قال شهود عيان لمراسل الأناضول إن انفجارات قوية دوت في منطقة الكدور العسكرية شمالي بحري، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني حربا مع "قوات الدعم السريع" على خلفية خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلا عن تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.