وزير الدفاع الروسي: قواتنا تسيطر على دوبروبيليا في شرق أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي آندريه بيلوسوف، الجمعة، إن القوات الروسية استولت على بلدة دوبروبيليا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ولم تشر أوكرانيا إلى تغيير السيطرة على دوبروبيليا. وتتعرض البلدة، الواقعة جنوب غربي المدينتين الرئيسيتين كراماتورسك وسلوفيانسك، لهجمات روسية متواصلة منذ فترة، وفق وكالة رويترز.

وذكر الجيش الأوكراني يوم الجمعة، أن القوات الروسية تحاول التقدم بالقرب من دوبروبيليا، وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن القوات الروسية تتكبد خسائر في محيط البلدة.

وأضاف بيلوسوف أن القوات الروسية استولت على قريتين في شرق أوكرانيا، وهما أوليكسييفو-دروزكيفكا في دونيتسك أيضا، وفيليكومخايليفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وتواصل القوات الروسية تقدمها ببطء عبر منطقة دونيتسك وأجزاء أخرى من شرق أوكرانيا، على الرغم من تباطؤ وتيرة مكاسبها في الأشهر الأخيرة.