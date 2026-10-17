مسئول روسي: تدمير 75 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو

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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 75 طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو خلال الليلة الماضية.

وأفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين صباح اليوم السبت في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط الحطام دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب قناة"ار تي عربية" الروسية.

ولم ترد تقارير حتى الآن حول آثار الغارات.

وكانت حصيلة المسيرات الأوكرانية التي تم تدميرها وهي تحلق باتجاه موسكو خلال الليلة السابقة، بلغت 94 طائرة.

وخلال الليل فرضت السلطات قيودا مؤقتة على حركة الطيران في كل المطارات الواقعة في منطقة موسكو.