نابولي يخسر من جديد في الدوري الإيطالي أمام فينيسيا

تلقى نادي نابولي خسارة جديدة في الدوري الإيطالي، بالسقوط أمام مستضيفه فينيسيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب بيير لويجي بينزو في مدينة البندقية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الكالتشيو.

ويدين فريق فينيسيا بانتصاره في مباراة اليوم لمهاجمه النيجيري آكور آدمز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 68 أهدر كيفين دي بروين فرصة التعادل لصالح نابولي من ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس المرمى.

وبخسارته اليوم يصل نابولي ل3 هزائم في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما حقق فريق فينيسيا انتصاره الأول في الموسم، مقابل 6 هزائم.

ورفع فريق فينيسيا رصيده للنقطة 3 في المركز العشرين والأخير من جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نابولي عند 10 نقاط في المركز التاسع.