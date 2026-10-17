 التحالف يعلن اعتراض مسيّرات فوق 3 مناطق سعودية بينها الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف يعلن اعتراض مسيّرات فوق 3 مناطق سعودية بينها الرياض


نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 5:37 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 5:37 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض مسيّرات فوق الرياض ومناطق أخرى في السعودية، في خضم التصعيد مع جماعة الحوثي.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عبر منصة إكس: "اعترضنا ودمّرنا 4 مسيّرات خلال الساعات الماضية بمناطق الرياض والشرقية والجنوبية".

وسبق أن كشف المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات الحوثية على مطارات المملكة نتج عنها: 19 حالة وفاة و364 إصابة، منها 17 وفاة وأكثر من 330 مصابًا بهجمات الحوثيين على مطار الملك خالد الدول بالرياض بين 7 و11 أكتوبر ، موضحا أن المطار تعرض لـ 20 اعتداءً حوثياً منذ مطلع أكتوبر الجارى.

وأضاف أن الاعتداءات على مطار الملك خالد قد نُفذت باستخدام 10 مسيرات وصواريخ ومقذوفات أخرى، مشيرا إلى أن هناك ‏1104 صواريخ و1135 مسيرة أطلقت على المملكة منذ بدء الاعتداءات الحوثية.

ولفت إلى في يوم 7 أكتوبر بلغ عدد الضحايا حالة وفاة و8 إصابات، وفي 8 أكتوبر تم تسجيل ‏3 ‏وفيات و5 إصابات، وفي 10 أكتوبر‏ سُجلت 12 حالة وفاة و309 مصابين، وفي 11 أكتوبر حالة وفاة واحدة و11 إصابة.

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