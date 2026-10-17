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- الدفاع المدني أعلن زوال الخطر عن المنطقتين بعد دقائق من إطلاق إنذارات للمرة الثانية السبت دون توضيح طبيعته

أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، زوال الخطر عن مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط جنوب غربي المملكة، بعد دقائق من إطلاق إنذارات مبكرة للمرة الثانية خلال اليوم، دون توضيح طبيعة الخطر.

وقال الدفاع المدني، في تدوينتين عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الخطر زال عن أبها وخميس مشيط، داعيا إلى مواصلة اتباع تعليمات السلامة وتجنب التجمهر والتصوير.

وجاء ذلك عقب إطلاق إنذارين عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في المنطقتين.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الدفاع المدني إطلاق إنذارين مماثلين في أبها وخميس مشيط، قبل أن يعلن زوال الخطر عنهما بعد دقائق.

وبذلك تكون المنطقتان قد شهدتا جولتين من الإنذارات خلال السبت، دون أن تكشف السلطات السعودية طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاقها.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.