البيت الأبيض يقيل متحدثته بعد 5 أيام من تعيينها

أقال البيت الأبيض الأمريكي، مساء الجمعة، المتحدثة الجديدة باسمه كاتي زكريا من منصبها، بعد خمسة أيام فقط من مباشرة مهامها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه نصحها بإعادة النظر في استمرارها بالمنصب.

وأكد مسئول في البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، الاستغناء عن خدمات «زكريا»، كما أفاد مسئول أمريكي كبير لوكالة "فرانس برس" بصحة هذه الأنباء، بعدما أفادت شبكة «فوكس نيوز» بأنها في طريقها إلى مغادرة منصبها.

وكان ترامب قد كشف، في وقت سابق، أنه تحدث مع زكريا واقترح عليها إعادة النظر في استمرارها بالمنصب، معتبراً أن الوظيفة ربما لا تكون مناسبة لها في ظل الضغوط التي ترافقها، مشيرا إلى أنه يريد لها أن تكون سعيدة في حياتها المهنية.

وقال لشبكة «فوكس نيوز» إنه ليس في عجلة من أمره لتعيين متحدث جديد باسم البيت الأبيض.

وكان ترامب أعلن تعيين زكريا (41 عاماً) في التاسع من أكتوبر الجاري، خلفاً لكارولين ليفيت التي غادرت منصبها في أغسطس الماضي، وأشاد بخلفيتها القانونية والإعلامية، وفق وكالة سند.

وباشرت زكريا مهامها الاثنين، وعقدت أول مؤتمر صحفي لها الثلاثاء استمر نحو 14 دقيقة وأجابت خلاله عن أسئلة ثلاثة صحافيين، ما أثار انتقادات طاولت أداءها ومؤهلاتها، بعدما أقرت في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس بأنها لم تنجح في امتحان المحاماة.