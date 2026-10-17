ترامب ينفي أي دور له في تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس مسئولا عن التباطؤ المؤقت لخدمة ستارلينك، لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وقال ترامب، يوم الجمعة، عندما سأله صحفيون في واشنطن عن سبب بطء النظام: "لم نفعل ذلك على الإطلاق".

وتتناقض تصريحات ترامب مع تصريحات قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، الذي يمتلك شركة "سبيس إكس" التي تدير "ستارلينك".

وخلال حديثه عن التقارير التي تفيد بأن نظام "ستارشيلد"- الخاص بالشركة، والخاص بالاستخدامات العسكرية لستارلينك- قد تم إبطاؤه، قال ماسك يوم الأربعاء إن "أي حدود للسرعة أو الاستخدام يقررها الجيش الأمريكي وفي النهاية رئيس الولايات المتحدة".

وبدا ترامب غير مطّلع على أي تغييرات في النظام، نافيا تباطؤ خدمة الإنترنت؛ إذ أشار إلى أنه علم بالأمر عبر وسائل الإعلام، مؤكدا: "على حد علمي، لم نقم بإبطاء الخدمة على الإطلاق".

وأضاف ترامب: "أظن أنها تؤدي غرضها، على حد فهمي".

وفقا لتقارير أوكرانية، تم فرض حد للسرعة لمحطات ستارلينك دون سابق إنذار طوال الليل حتى يوم الأربعاء، واستمر أكثر من يوم بقليل.

وذكرت التقارير أن الأجسام الطائرة فقدت الاتصال إذا تحركت بسرعة تزيد على 160 كيلومترا في الساعة. وتردد أن هذا أدى إلى فشل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية، سواء في هجماتها أو في الدفاع ضد الطائرات المسيرة الروسية.



