تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصتين لإطلاق صواريخ باليستية باليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة اليمنية.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في تدوينة مقتضبة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه جرى "تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة صعدة (شمالي اليمن)"، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي، عبر منصة "إكس"، زوال الخطر عن مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة.

وجاء ذلك بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالمنطقتين، دون توضيح طبيعة الخطر.

وتأتي الهجمات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.