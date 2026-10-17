حزب رئيس الوزراء التشيكي يتكبد هزيمة في انتخابات مجلس الشيوخ

حافظت أحزاب المعارضة التشيكية على أغلبيتها في مجلس الشيوخ، بعد انتهاء جولة الإعادة من الانتخابات اليوم السبت.

وأخفق حزب "آنو" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش، في جولات الإعادة على المقاعد المتبقية في مجلس الشيوخ، رغم أنه دفع بأكبر عدد من المرشحين إلى الجولة الثانية.

ومع فرز جميع الأصوات تقريبا، تصدّر حزب "رؤساء البلديات والمستقلون"، المنتمي إلى يمين الوسط، النتائج، بعدما فاز بـ10 من أصل 27 مقعدا جرى التنافس عليها في الجولتين.

وحصل الحزب المدني الديمقراطي على سبعة مقاعد، والحزب الديمقراطي المسيحي على ثلاثة مقاعد، بينما فاز حزب "توب 09" المحافظ بمقعدين. وذهبت المقاعد المتبقية إلى أحزاب أصغر.

وقال ماتييه أوندريه هافل، رئيس حزب "توب 09": "بصراحة، لقد أساءت الحكومة التعامل مع هذه الانتخابات تماما، وكانت النتيجة إخفاقا مدويا".

ولا يُجرى التنافس إلا على ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، البالغ عددها 81 مقعدا، كل عامين.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 21% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وهي نسبة منخفضة كما كان متوقعا.

ويتمتع مجلس الشيوخ التشيكي بصلاحية تأجيل التعديلات التشريعية وعرقلة التعديلات الدستورية.

وضمت قائمة مرشحي المعارضة الفائزين رئيس الأركان العامة السابق كاريل رجيهكا، وعالم الاجتماع زدينك بابوشيك، ومخرج المسرح بيتر كازيك.

وكانت الحكومة، التي تضم حزب "آنو" بقيادة بابيش وحزبين من اليمين المتطرف، قد مررت مؤخرا قانونا جديدا للخدمة المدنية عبر البرلمان.

ويقول معارضو التعديل إنه يسهل إقالة موظفي الخدمة المدنية غير المرغوب فيهم.

كما يتهم منتقدون بابيش بأنه يواجه تضاربا مستمرا في المصالح، نظرا لكونه سياسيا ومؤسسا لشبكة واسعة من الشركات التي تستفيد من الدعم الحكومي.