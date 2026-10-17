-هجمات روسية تقتل 8 في أوكرانيا وتقطع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص

قال مسئولون إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 60 آخرين في أنحاء أوكرانيا يوم الجمعة، مشيرين إلى أنها استهدفت مركزين للتسوق وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي مؤقتا عن أكثر من مليون شخص بعد ضربات طالت شبكة الطاقة.

وأعلن حاكم خاركيف في شرق أوكرانيا، أوليه سينييهوبوف، مقتل امرأة تبلغ من العمر 71 عاما ورجل يبلغ من العمر 58 عاما، وإصابة 12 آخرين بجروح، في هجمات استهدفت ثلاثة أحياء. وكان قد أعلن سابقا أن عدد القتلى قد بلغ ثلاثة، وفق وكالة رويترز.

وذكر مسئولون أن ضربات روسية أخرى خلال المساء أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص.

وقتل شخصان في هجمات استهدفت مدينة كراماتورسك الواقعة قرب خط الجبهة في منطقة دونيتسك، كما قتل شخصان آخران في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن فرق الصيانة التابعة لها أعادت التيار الكهربائي لأكثر من مليون شخص انقطع عنهم نتيجة الهجمات الروسية يوم الجمعة. ولم يتضح عدد الذين ما زالوا بدون كهرباء.

وصرح رومان رومانيوك حاكم منطقة فولين بأن هجوما بطائرة مسيرة استهدف منشأة لتصنيع الأغذية في المنطقة الواقعة بشمال غرب أوكرانيا والمتاخمة للحدود البولندية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين. وأضاف أن 370 ألف شخص انقطع عنهم التيار الكهربائي مؤقتا في الصباح، لكن 100 ألف منهم استعادوا الإمدادات لاحقا.

وأفاد رئيس بلدية لوتسك أندري رازوموفسكي على فيسبوك، بأن انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لمدة 24 ساعة على الأقل في لوتسك، عاصمة منطقة فولين.

وقال رومانيوك إن هجمات بطائرات مسيرة استمرت طوال اليوم، واستهدفت محطة جمركية وأضرمت النيران في نحو عشر شاحنات بمدينة كوفيل الواقعة على طريق رئيسي يربط كييف ببولندا.

وذكر مسئولون أن هجمات أخرى استهدفت مركزين تجاريين على الأقل، أحدهما في مدينة سومي الواقعة بشمال أوكرانيا والقريبة من خط الجبهة، والآخر في منطقة ريفني المجاورة، في أحدث موجة من الهجمات الروسية على مراكز التسوق والأسواق.

وأكد أولكسندر كوفال حاكم منطقة ريفني أن شخصا قتل وأصيب سبعة جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف مركزا تجاريا رئيسيا ومواقع أخرى في المنطقة.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن أجزاء واسعة من مدينة ريفني والمناطق المحيطة بها انقطع عنها التيار الكهربائي بعد هجمات على البنية التحتية للطاقة هناك.