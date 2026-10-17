هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة السعودية وإجلاء طاقمها

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول، الجمعة، على بُعد 68 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة الجبيل السعودية، وإجلاء جميع أفراد طاقمها بسلام.

جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة البريطانية، قالت فيه إنها تلقت بلاغا متأخرا من مسئول أمن الشركة عن الحادث، الذي وقع الجمعة عند الساعة 09:00 (ت.غ).

وأوضحت أن جميع أفراد الطاقم بخير وجرى إجلاؤهم، دون الإبلاغ عن أي تأثير بيئي حتى وقت إعداد البلاغ.

وأشارت إلى أن السلطات تحقق في الحادث، داعية السفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن هوية الناقلة أو الجهة المسئولة عن إطلاق المقذوف.

ويأتي ذلك في ظل توتر متواصل تشهده السعودية إثر هجمات تشنها جماعة الحوثي على المنشآت المدنية والمقدسات في المملكة.

وفي أحدث التطورات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة، وفق بيان للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي.

والخميس، أعلن التحالف مقتل 19 شخصا وإصابة 364 آخرين جراء هجمات حوثية على مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها جنوبي السعودية.

كما أعلن التحالف، الخميس، استهداف منطقة المدينة المنورة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.