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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تختبر طوربيدا جديدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي

سول - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 9:42 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 9:42 ص

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت أنها اختبرت بنجاح نظام طوربيد جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأهداف والتوجيه.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن السلاح الذي تم اختباره يوم الخميس كان نظام طوربيد "فائق السرعة وموجه بدقة" يسمى "زام- 0ر2 ". ولم توضح الوكالة المقصود بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن الاختبار تم خلاله التحقق من أنظمة الدفع الخاصة بالسلاح، التي جرى تطويرها من خلال أكثر من 180 اختبارا على مدار السنوات الخمس الماضية.

ولم يعلق الجيش الكوري الجنوبي، الذي كثيرا ما يتهم الشمال بالمبالغة في تقنياته العسكرية، على الفور على تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية.

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