التضامن توقع بروتوكول مع ساويرس للتنمية لتحسين الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للأطفال

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية والصحية المقدمة للأطفال في سن الطفولة المبكرة، وذلك من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة بالحضانات المستهدفة، وبناء قدرات العاملين في أقسام الطفولة المبكرة من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة ورفع كفاءة ميسرات الحضانات وأعضاء مجالس الإدارات بالجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات والجمعيات الأهلية.

ويتضمن البروتوكول عدة مشاريع أولها مشروع لدعم تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لبرامج بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة بالشراكة مع البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وتقوم مؤسسة ساويرس بتمويل هذا المشروع بإجمالي ميزانية قدرها 4,228,000 جنيه، والذي يتم تنفيذه بدءا من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.

وقالت القباج، إن مشروع تطوير واعتماد الحقائب التدريبية والبرامج التدريبية لبرامج بناء القدرات للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بقيمة ٤ ملايين و28 ألف جنيه لمدة 5 سنوات لزيادة نسبة الالتحاق بالحضانات.

وأضافت أنه من المستهدف تطوير 700 حضانة، فضلا عن أن التطوير لم يشمل البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل كل ما يتعلق بها من المشرفة أو الميسرة التي تقوم بتعليم الأطفال وأهمية رعاية الأطفال في هذا السن بالأسلوب التفاعلي بين الأطفال والأسر.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنها عقدت لقاء مع وزير التربية والتعليم لإنشاء حضانات ذكية وحل مسألة التراخيص، موضحا أن بروتوكول اليوم لاعتماد الحقائب التدريبية والكوادر التدريبية سواء بوزارة التضامن الاجتماعي من العاملين في مجال الحضانات أو الأسرة والطفولة.