ارتفع العجز الكلى للموازنة خلال الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالى الجاري 2021/2022 ليسجل 3.07% مقابل 2.68% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وذلك وفقا للتقرير الشهري الصادر اليوم عن وزارة المالية.

وبحسب التقرير الشهري، ارتفعت إجمالى الإيرادات في الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري بنسبة 8.4 % لتسجل 311.291 مليار جنيه مقابل 287.059 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وشهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعا بنسبة 14.7% لتسجل 245.154 مليار جنيه مقابل 213.648 مليار جنيه.

كما ارتفعت حصيلة ضريبية القيمة المضافة بنسبة 15.4% لتسجل 120.769 مليار جنيه مقابل 104.563 مليار جنيه.

وتراجعت الإيرادات غير الضريبية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري بنسبة 9.7% لتسجل 66.137 مليار جنيه مقابل 73.312 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الجاري.

وارتفعت إجمالى المصروفات بنسبة 16.5% في الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري لتسجل 530.656 مليار جنيه مقابل 455.191 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الجاري.

وارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13.4 % ليسجل 79.098 مليار جنيه مقابل 69.731 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 58.8% ليسجل 24.757 مليار جنيه مقابل 15.585 مليار جنيه.