أعلنت دولة أستراليا تبرعها بجزء من عائدات مباراة فلسطين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لصالح الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

الاتحاد الأسترالي لكرة القدم كشف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيضيف من جهته مبلغاً مماثلاً لقيمة العائدات من المباراة المقررة يوم الثلاثاء في الكويت ضمن منافسات الجولة الثانية في التصفيات.

وخاضت فلسطين أول مباراة لها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يوم الخميس بالتعادل بدون أهداف مع لبنان في الإمارات.

