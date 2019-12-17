نابولي ينفي التقدم بعرض للإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق

أعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء أمس، الإثنين، أنه لم يتقدم بعرض لأي مدرب لقيادة الفريق بعدما ذكرت تقارير بريطانية أن كارلو أنشيلوتي بات قريبا من شغل المنصب.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن إيفرتون توصل لاتفاق مبدئي مع أنشيلوتي لتدريب الفريق بعد إقالة البرتغالي ماركو سيلفا.

وترك أنشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، تدريب نابولي هذا الشهر بسبب خلاف مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.

ويقبع إيفرتون في المركز 16 بالدوري بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط وأقال سيلفا عقب الخسارة 5-2 من ليفربول في الرابع من ديسمبر كانون الأول الجاري.

وقال إيفرتون في بيان بموقعه على الإنترنت: «على مدار 11 يوما منذ رحيل ماركو سيلفا عن النادي تعمل إدارة إيفرتون على تعيين مدرب بدوام كامل وعقدت اجتماعات مع عدد من المرشحين».

وأضاف: «يمكن أن نؤكد أنه حتى الآن لم نتقدم بأي عرض ولا يوجد مرشح تم اختياره لإيقاف هذه المرحلة، في الوقت الذي يرغب فيه النادي في إعلان التعاقد مع مدرب بدوام كامل في أسرع وقت ممكن فإن الشيء الوحيد المهم أن نعين الرجل المناسب».

واذا تم التعاقد بالفعل مع أنشيلوتي سيحظى إيفرتون بمدرب مخضرم يملك سجلا حافلا بالألقاب مع ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وقاد دنكان فيرجسون ناديه السابق إيفرتون مؤقتا في مباراتين وساعده على الفوز 3-1 على تشيلسي والتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد.

وسيقود فيرجسون، مهاجم إيفرتون السابق، الفريق في مواجهة ليستر سيتي بدور الثمانية في كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وكان ديفيد مويز مدرب إيفرتون السابق مرشحا للعودة للمنصب بينما استبعد فيكتور بيريرا مدرب شنغهاي الأسبوع الماضي فكرة الانتقال للنادي الانجليزي.