لايبزج يفرض التعادل على دورتموند ويحافظ على صدارة البوندسليجا

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حافظ فريق لايبزج على موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله المثير مع مضيفه بوروسيا دورتموند 3 /3 اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة عشر من البوندسليجا.

وفي مباريات أخرى اكتسح ماينز مضيفه فيردر بريمن 5 /صفر وفاز اوجسبورج على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 /صفر وهوفنهايم على مضيفه يونيون برلين 2 /صفر.

وعلى ملعب سيجنال ايدونا بارك، حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع لايبزج رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وتقدم جوليان فيجل بهدف لدورتموند في الدقيقة 23 مستغلا عرضية متميزة من رافاييل جيريرو.

وضاعف جوليان براندت من تقدم دورتموند في الدقيقة 34 بعد مجهود أكثر من رائع لزميله الإنجليزي جادون سانشو.

ولم يحدث جديد في أخر عشر دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين دون رد.

وظهر دورتموند بأداء متراخ مطلع الشوط الثاني مما سمح للايبزج للرد بهدف عبر مهاجمه الدولي تيمو فيرنر بعد مضي دقيقتين فقط.

وجاءت الدقيقة 53 لتشهد هدف التعادل للايبزج بواسطة فيرنر مجددا بتسديدة قوية عرفت طريقها للشباك.

لكن فرحة لايبزج لم تدم طويلا حيث تمكن جادون سانشو من تسجيل الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة متقنة من ماركو ريوس.

وفي الدقيقة 77 أدرك البديل باتريك ستشيك التعادل للايبزج من متابعة لتسديدة زميله نوردي موكيلي التي أبعدها رومان بوركي حارس دورتموند.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز اوجسبورج على ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل فيليب ماكس الهدفين الأول والثالث لاوجسبورج في الدقيقتين 32 و72 وتكفل تين جيدفاج بالهدف الثاني في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد اوجسبورج إلى 23 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد دوسلدورف عند 12 نقطة في المركز الثالث من القاع.

ولقن ماينز درسا قاسيا لمضيفه فيردر بريمن واكتسحه 5 /صفر.

وتقمص المهاجم السويدي الدولي روبن كايسون دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

البداية جاءت في الدقيقة 10 عندما افتتح كايسون التسجيل ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله التشيكي جيري بافلينكا حارس بريمن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

وأضاف كايسون الهدفين الثالث والرابع لماينز في الدقيقتين 19 و38 قبل أن يتكفل جون فيليب ماتيتا بالهدف الخامس في الدقيقة 81.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.