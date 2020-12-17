البنك المركزي يعلن مواعيد بحث أسعار الفائدة للعام المقبل

نشر البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المنوط بها تحديد أسعار الفائدة يوم الخميس كل ستة أسابيع.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعتها خلال العام المقبل يوم 4 فبراير 2021، ثم باقي الاجتماعات في 18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، ويكون الاجتماع الأخير في 16 ديسمبر.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الأخير للعام الجاري يوم الخميس 24 ديسمبر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع نوفمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% على الإيداع والإقراض، ليسجل 8.25% و9.25% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري، ليصل إجمالي الخفض حتى الآن 4%.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، من 7 أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، ودراسات آخر التطورات المحلية والعالمية والتي تقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم.

وعلى الجانب المحلي تتم متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول، ومؤشرات القطاع الحقيقي.

أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية، والتوقعات المستقبلية.