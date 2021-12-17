الرئاسة الفلسطينية تطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف "إرهاب" المستوطنين الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "إرهاب المستوطنين يزداد بشكل يومي بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أن "ما شاهدناه اليوم من اعتداءات لهؤلاء الإرهابيين على المواطنين العزل الآمنين في منازلهم لهو أكبر دليل على هذا التشجيع للإرهاب من قبل الحكومة الإسرائيلية".

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية بوقف هذا الإرهاب الذي يمارس ضد أهلنا وشعبنا الأعزل، وأيضا لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا الممارس بحقهم أبشع الإرهاب أمام أعين العالم والمجتمع الدولي".

وأكدت الرئاسة أنه "لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وهذه الممارسات ستبقي المنطقة بدوامة من العنف".

وفي السياق طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف "إرهاب" المستوطنين واعتداءاتهم وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل وبلداتهم وقراهم.

كما طالبت الوزارة في بيان صحفي الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في وقت سابق اليوم بإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وتضررت ممتلكات إثر هجمات شنها مستوطنون، على عدة قرى وبلدات في نابلس والخليل في الضفة الغربية.

وحاء ذلك بعد مقتل إسرائيلي يبلغ (20 عاما) وإصابة اثنين آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين اثنين قرب مستوطنة "حوميش" في شمال نابلس الليلة الماضية بحسب مصادر إسرائيلية رسمية.

ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي إلى جانب 7ر2 مليون فلسطيني، وكثيرا ما تحولت المواجهات بين الجانبين إلى أعمال عنف.