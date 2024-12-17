أحمد موسى عن زيارة نتنياهو لجبل الشيخ: الجولاني مش هيضرب إسرائيل ولا بنبلة

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انتقد الإعلامي أحمد موسى، صمت هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع الملقب بـ «أبو محمد الجولاني»، حيال احتلال العدو الإسرائيلي للمنطقة العازلة وجبل الشيخ في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

واستشهد خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، بزيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة وزير دفاعه يسرائيل كاتس إلى قمة جبل الشيخ.

وقال: «نتنياهو بنفسه موجود على جبل الشيخ يتجول في الأراضي السورية المحتلة، كنتم حتى روحوا أضربوا عليهم شوية طوب! فرصة ونتنياهو عندك روحوا أرموهم بالطوب، كانت فرصة بالنسبة لكم».

وأشار إلى تأكيد الجولاني في تصريحات بالأمس أن «الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل»، معلقا:« يعني سوريا النهاردة مش هتضرب إسرائيل ولا بنبلة».

ولفت إلى تشديد الجولاني بأن «المعركة ليست مع إسرائيل»، معقبا: «إسرائيل النهاردة محتلة أرضك ونتنياهو قالك مش هسيبها وأخذ الجولان بالكامل، وبالمناسبة إسرائيل توسعت أكثر اليوم في الأراضي السورية».