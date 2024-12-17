دافع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن ثلاثي القلعة الحمراء محمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح، بعد إهدارهم ركلات الجزاء أمام باتشوكا والتسبب في خروج الأهلي من نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال.

قال مارسيل كولر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" أعزائي جماهير الأهلي.. أتفهم خيبة أملكم وأشعر بما تشعرون به".

أضاف كولر:" الأهلي قدم كل شيء في المباراة الماضية، ولكن في بعض الأحيان حتى هذا لا يكفي لتحقيق النتيجة التي نريدها جميعًا".

تابع:" الأخطاء جزء من كرة القدم، تمامًا كما هي جزء من الحياة".

أشار:" لقد بذل كهربا وعمر وخالد وجميع اللاعبين الآخرين قصارى جهدهم وتحملوا مسؤولية الفريق".

أوضح كولر:" وعلى الرغم من أن الكرة لم تدخل المرمى هذه المرة، يجب ألا ننسى عدد المرات التي أظهر فيها هؤلاء اللاعبون شغفهم وجهودهم في الماضي، مما جعلنا فخورين بهم".

أكد السويسري:" أنتم أيضًا تقدمون أفضل ما لديكم كل يوم في العمل أو في حياتكم اليومية، ومع ذلك، لا تسير الأمور دائمًا على ما يرام".

واصل كولر:" الأمر نفسه ينطبق على لاعبينا، فهم يقاتلون بكل قلوبهم، لكنهم بشر، تمامًا مثلنا جميعًا".

أكمل كولر:" الآن حان دورنا للوقوف إلى جانبهم وإظهار معنى الوحدة الحقيقية، فقط معًا..كفريق وكمشجعين يمكننا التغلب على اللحظات الصعبة والخروج أقوى".

أتم كولر:" دعمكم أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، معًا نحن أقوياء، أفضل مشجعين على الإطلاق!".