وزير بريطاني: التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي مرفوض عقب مغادرة التكتل

دعا وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد الشركات إلى عدم الالتفات إلى الدعوات التى تنادى بضرورة التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي عقب مغادرة بريطانيا للتكتل.

وقال جاويد في مقابلة مع صحفية "فاينانشال تايمز" البريطانية نشرت اليوم السبت: "لن يكون هناك توافق، لن نخضع لقواعد، ولن نكون في السوق الموحدة ولا الاتحاد الجمركي، وسنفعل ذلك بنهاية العام".

وأضاف الوزير البريطاني بأنه ينبغي على الشركات التأقلم مع هذا الواقع الجديد، مشيرا إلى أنهم أتيحت لهم فترة ثلاث سنوات للتحضير للتغيير في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ويرغب جاويد في جذب استثمارات حكومية كبيرة من أجل تعزيز الاقتصاد، خاصة في البنية التحتية للمناطق المحرومة في ميدلاندز وشمال إنجلترا وهي المناطق التي حقق حزب المحافظين البريطاني فيها نجاحا انتخابيا الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى في 31 كانون يناير، وخلال المرحلة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية عام 2020، سيتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية.

وكانت لندن تعهدت بعدم فرض رسوم جمركية وقيود على التجارة، لكن بروكسل أصرت على التزام البريطانيين بمعايير الاتحاد الأوروبي بشأن البيئة وحقوق العمال والمساعدات المقدمة من الدولة.