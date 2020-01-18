مجلس صيانة الدستور الإيراني: لا ننظر للتوجهات السياسية للمرشحين للانتخابات البرلمانية

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، أن المجلس يحدد أهلية مرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.

وفي تصريح للصحفيين بشأن اعتراض بعض المرشحين الذين رفضت أهليتهم للانتخابات، قال كدخدائي: "من الطبيعي أن يعترضوا على ذلك والبعض منهم يتوقع أن نغض الطرف (عن بعض الأمور)، إلا أن القانون لا يسمح لنا بذلك"، طبقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف كدخدائي: "لا ننظر إلى التوجهات السياسية للمترشحين للانتخابات، بل نأخذ بنظر الاعتبار فقط ما هو موجود في ملفاتهم ومدى تطابقها مع قوانين الانتخابات"، مؤكدا: "لا نجامل أحدا في هذا الشأن".

وفند بعض الإشاعات التي أفادت بوجود ضغوط على مجلس صيانة الدستور للموافقة على أهلية بعض المترشحين، مضيفا: "في المرحلة السابقة قامت اللجنة المركزية ولجان المحافظات بدراسة الأهلية، وأن هذه الدراسة تتم من قبل مجلس صيانة الدستور في الوقت الحاضر".

وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "يتم في الوقت الحاضر دراسة الشكاوى المرفوعة من قبل المترشحين الذين رفضت أهليتهم وسيتم إحقاق الحق لأي فرد في حال حدوث أي خطأ في تحديد الأهلية".

كان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قد أعلن قبل أيام عن رفض أهلية 90 من النواب الحاليين في مجلس الشورى الإسلامي للانتخابات البرلمانية القادمة.

يشار إلى أن إيران ستشهد انتخابات برلمانية في 21 من الشهر المقبل.