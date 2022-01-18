عضو بنقابة الصيادلة: إقامة 22 دعوى قضائية ضد تطبيقات تبيع الأدوية عبر الإنترنت

قال الدكتور جورج عطا الله، عضور بنقابة الصيادلة، إن شركة أمازون تعرض بعض الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مخالف لقانون نقابة الصيادلة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الاثنين، أن شركة «أمازون» أعدت أبلكيشن خاص بالأدوية ويتم طلب الحالة المرضية للمريض، والأدوية التي يتناولها، مشيرًا إلى أنه تم إقامة 22 دعوى قضائية ضد تطبيقات تبيع الأدوية عبر الإنترنت.

واستكمل، أن نقابة الصيادلة أقامت دعوة قضائية على إحدى التطبيقات ويحمل اسم «صحتك»، وتم غلقه حفاظًا على المواطنين، متابعًا أن هذه التطبيقات لا تتناسب مع بعض الحالات المرضية.

وتابع، أن النقابة تعمل على إغلاق هذه التطبيقات بسبب عدم معرفة مدى حقيقة الأدوية التي تستخدم، والمادة الخام المصنعة منه، بجانب غياب الرقابة عنها، لافتًا إلى أنه تم تداول المكملات الغذائية في بداية الأمر ثم بدأت في تداول الأدوية غير معروفة المصدر.

وأوضح، أن القانون يمنع تداول الأدوية خارج المؤسسات المصرح لها، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات والتعامل مع الصيدليات التي تخضع إلى الرقابة الطبية.