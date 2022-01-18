عصام عبدالفتاح يطلب الرحيل عن لجنة الحكام ويعلق على بيان الإسماعيلي

تحدث عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، عن بيان الإسماعيلي الرسمي بالتهديد بالانسحاب من كأس الرابطة للأندية المحترفة بعد تعادله مع الأهلي.

وقال عبدالفتاح في تصريحاته عبر قناة "النهار": "ركلة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة، علينا احترام التحكيم ولم يكن هناك أخطاء ضد الإسماعيلي، نقدر نادي الاسماعيلي ولكن يجب أن نكون أكثر منطقية ولا يوجد تحكيم في العالم بدون أخطاء".

وأضاف: "يجب أن أدافع عن التحكيم لحد أخر يوم لي في منصبي، وتوليت المنصب في ظروف صعبة كثيرة ويجب من يقوم بالانتقاد أن يضع نفسه مكاننا".

وشدد: "هناك جلسة مع اتحاد الكرة لحسم مصيري من البقاء في منصبي، وصراحةً لا أرغب في الاستمرار داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، فهناك ظروف صعبة للغاية بالوقت الحالي".