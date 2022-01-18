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أشاد إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 30 ألف معلم بشكل سنوي لمدة خمس سنوات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، إنّ القرار يمثّل أولى ثمار الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي بدأه الرئيس السيسي.

وأضاف أنّ الدولة بقيادة الرئيس السيسي تتجه للمرة الأولى نحو إيجاد حلول جذرية لمشكلات التعليم في مصر، مؤكّدًا أنّ اللافت في القرار ليس فقط تعيين 30 ألف معلم لكن استمرارية التعيين لمدة خمس سنوات.

وذكر أنّ قرارات الرئيس تضمّنت كذلك زيادة الحافز الإضافي للجميع باعتماد 18 مليار جنيه، وحافز إضافي خاص للمعلمين باعتماد 3.1 مليار جنيه، معقّبًا: "هذه أخبار سارة للمعلمين وأكثر مما كنا نتوقع".

وأوضح أنّ الرئيس وجه بتوفير حافز لتطوير المعلمين، وهو أمر مهم في ظل حاجة المعلمين لتدريب شامل للمناهج المطورة.

ووجه الرئيس السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، كما إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

وشملت قرارات الرئيس كذلك، توجيهه باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.