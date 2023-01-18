• تحالف تطوير حديقة الحيوان «مصري» مكون من 3 شركات أحدها الإنتاج الحربي

• شركة حدائق هي التي ستكون المشغل الرئيسي لحديقة الحيوان والاتفاق مع الشركتين الأجنبيتين

• شركة Worldwide Zoo جنوب أفريقية مسؤولة عن التدريب لمدة 3 سنوات فقط.. ومؤسسة هاريسون الإنجليزية مسؤولة عن التصميم

• سعر تذكرة الدخول سيكون مفاجأة.. وحفر نفقين لربط حديقة الحيوان بالأورمان

كشف مصدر حكومي، أن التحالف المسؤول عن إدارة حديقة حيوان الجيزة خلال فترة النفع العام لتطوير الحديقة وظهورها في ثوب جديد، مكون من 3 شركات مصرية هما الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة حدائق، وشركة أبناء سيناء للإنشاءات، موضحًا أن التحالف هو المسؤول عن تمويل عملية التطوير ومبلغ المليار جنيه، ودفع مبلغ النفع العام.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن شركة "حدائق" ستكون هي المشغل الرئيسي لحديقة الحيوان خلال مدة النفع العام، بجانب أنه ستكون مسؤولة عن التعاقد مع الشركتين الأجنبيتين، ومتابعة دور كل منهما سواء في تصميم الحديقة الجديد أو تدريب العمالة.

وأوضح المصدر، أن الشركتين الأجنبيتين أحدهما ستكون مسؤولة عن تدريب العمالة وطرق التغذية الصحيحة، وتنفيذ تعليمات الرفق بالحيوان؛ وهي شركة "Worldwide Zoo"، موضحًا أن الشركة ليست إماراتية وإنما هي جنوب أفريقية، ولها مكتب إقليمي في أبو ظبي، وستكون مسؤولة عن تدريب العمالة لمدة 3 سنوات فقط، ومن ثمّ سيتولى التدريب أشخاص مصريين.

وذكر أن الشركة الأجنبية الثانية هي مؤسسة "هاريسون" لصاحبها الإنجليزي برنارد هاريسون المولود في ماليزيا، وهي الشركة المسؤولة عن تصميمات حديقة الحيوان، وبعد انتهاء التصميم ستقوم بالإشراف على تنفيذ التصميم مع شركة الإنتاج الحربي، وذلك حتى انتهائه، وبذلك يكون نهاية دورها، ويتولى التحالف أعمال الإدارة، وأن الحديقة ستظل تحت إشراف وزارة الزراعة.

وتوقع المصدر، إمضاء العقود وإعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي يجمع وزيرا الإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، والزراعة السيد القصير، الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه لا توجد أي نقاط خلافية تمامًا، وأن سعر تذكرة حديقة الحيوان تم التوافق عليه، وهو في مقدور كل المواطنين، حيث إن الإدارة الجديدة تنظر إلى زيادة الإيرادات من خلال زيادة الإقبال، لذا فإن سعر التذكرة سيكون مفاجأة -إشارة إلى محدوديته-.

وذكر أنه سيتم عمل نفقين لربط حديقة حيوان الجيزة بحديقة الأورمان؛ وليس نفق واحد، أحدهم سيكون من أبعد نقطة في حديقة الحيوان وحتى أول نقطة في حديقة الأورمان، والآخر سيكون من أخر نقطة في حديقة الحيوان إلى أبعد منطقة في حديقة الأورمان، مضيفًا أنه سيتم ربط الحديقتين لتكونا حديقة واحدة.

وأكد أنه سيتم التعاون مع أكثر من جهة وشركة خلال عملية التطوير، مثل وزارة الآثار لتكون مشرفة على المباني الأثرية والمحافظة عليها، وأنه سيتم التعاون مع شركة حفر والتي ستكون مسؤولة عن حفر النفقين بين حديقتي الحيوان والأورمان، مضيفًا أنه لن يتم الاستغناء عن أية أشجار أو مبان أثرية، بجانب الحفاظ على المسطحات الخضراء.

وأضاف أنه سيتم دفع مبلغ سنوي أو ربع سنوي إلى وزارة الزراعة مقابل النفع العام؛ من أموال التحالف، وهو بخلاف مبلغ المليار جنيه الذي سيتم صرفه على تطوير حديقة الحيوان، مؤكدا أن المبلغ الذي ستحصل عليه حديقة الحيوان من مقابل النفع العام؛ يوازي عدة أضعاف المبلغ الذي تحصل عليه الآن.

وأوضح أن التصور المبدئي للتطوير هو الجاهز حتى الآن، وليس التصميم النهائي، موضحًا أن التصور المبدئي يشمل تقسيم الحديقة إلى بيئات "آسيوية وأفريقية وأوروبية ومصرية"، لتحتوي كل بيئة على الحيوانات التابعة لها.