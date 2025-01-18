شركة الأهلي صبور تطلق وادي زها أول أحياء مشروعها في سلطنة عمان باستثمارات 90 مليون ريال عماني

أعلنت شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى عن إطلاق «وادى زها»، الحى الأول ضمن مشروعها الرائد بمدينة السلطان هيثم بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون ريال عمانى.

ويأتى إطلاق «وادى زها» كبداية لشراكة استراتيجية بين الأهلى صبور ووزارة الإسكان والتخطيط العمرانى العمانية.

يمتد المشروع ككل على مساحة إجمالية تبلغ 100 فدان، ويشمل ثلاثة أحياء سكنية: وادى زها، وادى صفا، وادى تالا، بإجمالى عدد وحدات يبلغ نحو 3500 وحدة متنوعة تلبى احتياجات جميع العملاء من مختلف الشرائح والأعمار.

وتعد شركة الأهلى صبور من أبرز الشركات فى السلطنة التى تمتلك ثانى أكبر مساحة أراضٍ فى مدينة السلطان هيثم. ومن أكثر ما يميز المشروع أنه يتم اعتبار كل حى بمثابة مشروع متكامل قائم بذاته يقع على قطعة أرض منفصلة، مما يعكس التزام الشركة بتطبيق خبراتها الطويلة التى اكتسبتها فى مصر لتقديم مشروعات متميزة فى السوق العمانية.

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور: لدينا تطلع دائم ورؤية استراتيجية طموحة للتوسع بخطوات ثابتة واستراتيجية، واستكشاف الوجهات الفريدة التى تمتلك مقومات للنمو المستقبلى، وهو ما وجدناه فى مدينة السلطان هيثم، التى تُعد أول مدينة ذكية متكاملة فى السلطنة، الزاخرة بالفرص الاستثمارية. وأضاف: «حى وادى زها هو بداية رحلة طويلة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة بين مصر وسلطنة عمان، وذلك بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 من خلال تقديم مشاريع مستدامة تلبى احتياجات الأجيال القادمة».

يتميز حى «وادى زها» بموقعه الاستراتيجى فى قلب مدينة السلطان هيثم، على مساحة 23 فدانًا ويضم 760 وحدة سكنية متنوعة، من الاستوديوهات الصغيرة إلى الشقق المتنوعة (غرفة، غرفتين، ثلاثة غرف)، بالإضافة إلى الدوبلكس مع حديقة، والدوبلكس العلوى بتراس، وصولًا إلى البنتهاوس العلوى والفلل المستقلة والتاون هاوس.