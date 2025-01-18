باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته بثنائية ضد لانس في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان، الفوز على نظيره لانس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي 2024-25.

والتقى باريس سان جيرمان مع لانس على ملعب بولار دولولي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة الفرنسية.

وتقدم لانس أولا في الدقيقة 36، عن طريق الأنجولي مبالا نزولا، بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك.

بينما تعادل باريس سان جيرمان في الدقيقة 59، عن طريق الإسباني فابيان رويز، بعد تمريرة من زمليه برادلي باركولا.

فيما عاد باركولا في الدقيقة 86، ليسجل الهدف الثاني والفوز لباريس سان جيرمان، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بالعارضة ثم سكنت شباك أصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 46 نقطة معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد لانس عند 27 نقطة، في المركز السابع.