إيمان محمود

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "بعلم الوصول"، 26 فبراير الجاري، لينضم لقائمة أفلام موسم منتصف العام.

ومن المقرر أن يقام العرض الخاص للعمل الثلاثاء 25 فبراير، بسينما الزمالك، بحضور صناع وأبطال الفيلم منهم المخرج هشام صقر والمنتج المشارك محمد حفظي والفنانين بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ورفل خليل ولبنى ونس، بجانب عدد كبير من الضيوف.

تدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

ويعد الفيلم أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى.

يذكر أن الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.



