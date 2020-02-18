حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة منزل في الإسكندرية

عصام عامر:

أمرت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الإثنين، بحبس شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالسطو المسلح على منزل، والإستيلاء منه على 19 ألف جنيها، وبعض المشغولات الذهبية، تحت تهديد السلاح، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، القبض على المتهمين عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، حول بلاغ تلقاه قسم شرطة الدخيلة من أحد المواطنين بقيام مجهولين بالطرق على باب الشقة، محل سكنه، حال تواجد نجلته، طالبة جامعية، بداخلها، وبصحبتها سيدتان، تعملان في المنزل، حيث تم تهديدهن بسلاح أبيض، والإستيلاء منهم على المسروقات.

وبتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان في نطاق دائرة القسم، وباستهدافهما - عقب تقنين الإجراءات - تم ضبطهما حال تواجدهما في إحدى الشقق المستأجرة في منطقة شاطئ النخيل، دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما مبلغ 19 ألفا و400 جنيها، والمشغولات الذهبية المستولى عليها، و2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" استخدمت في إرتكاب الواقعة، و3 جرام لمخدر الحشيش.

وبمواجهتها أعترفا تفصيليا بإرتكابهما الواقعة بتحريض من إحدى الخادمتين، والتي أبلغتهما بمواعيد وجودهن بالشقة محل إقامة المجنى عليها بمفردهن، وأضافا بقيامهما بإعطائها مبلغ من متحصلات السرقه أثناء تواجدهما بالشقة محل البلاغ، حيث أمكن ضبطها وبحوزتها المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.