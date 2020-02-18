يواصل ألبوم الفنان رامى جمال الجديد "أنا لوحدي" تحقيق نجاحات كبيرة بعد طرحه بـ3أيام فقط، حيث تتصدر الـ15 أغنية بالألبوم تريند يوتيوب، ليزيح بتلك الأغنيات جميع المهرجانات الغنائية عن قائمة التريند.

وكانت "نجوم ريكوردز" المنتجة للألبوم طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم مثل كليب "سقف" والذي تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 7 ملايين مشاهدة فى 4 أيام.

والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتي حققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

وتعاون رامى جمال في ألبومه الجديد "أنا لوحدي" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن كليب "سقف" ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا، وإسعاد يونس، وعمرو يوسف، وهشام جمال، وحمدي الميرغني وحسن الرداد، وعلي ربيع، ومحمد أوس أوس، وشيماء سيف، ومحمد عبد الرحمن، والشيف علاء الشربيني، وعمرو سعد، وهنادي مهني، وأحمد السعدني، ومي عمر، وهشام ماجد، وكريم عبد العزيز، وحمادة هلال، وأكرم حسني، وهشام عباس، ونسمة عبد العزيز، وخالد عليش.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا، وعمرو السولية، وطارق حامد، ورمضان صبحي، وأحمد الشيخ، ومحمود علاء، وحسني عبد ربه، وحسين السيد، وحسين الشحات.

ومن الإعلاميين إنجي علي، وإبراهيم فايق، وهاني حتحوت، والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.