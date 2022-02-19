ناشطون إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال قرب بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

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تظاهر نشطاء إسرائيليون، اليوم الجمعة، ضد الاحتلال قرب البؤرة الاستيطانية "افيتار" المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

ورفع المتظاهرون شعارات كتبوا عليها "كفى للإرهاب اليهودي". إلا أن جيش الاحتلال منعهم من الوصول إلى قمة الجبل والبؤرة الاستيطانية.

وقالت الناشطة الإسرائيلية رونبت شاكيد، إن المتضامنين سيحاولون الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أعلنها الجيش منطقة عسكرية مغلقة.

ويشهد جبل صبيح اشتباكات كل أسبوع بين سكان بلدة بيتا، وجيش الاحتلال.

ويقمع جيش الاحتلال التظاهرات الفلسطينية ضد البؤرة الاستيطانية المخلاة والتي تحولت إلى منطقة عسكرية بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي في بعض الأحيان؛ ما يسفر عن سقوط مصابين وقتلى.