قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إنه الاستقرار العربي ينعكس على القضية الفلسطينية بشكل إيجابي.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن ثورات الربيع العربي لم تنشأ في صميم الدول العربية، متابعًا أنه لا توجد حالة انقسام في فلسطين ولكن هناك محاولات للانقضاض على التمثيل الوطني.



وتابع، أن مصر وتونس استطاعا التغلب على الآثار السلبية لأحداث الربيع العربي سريعا، مضيفًا أن تونس على الرغم من شدة ما تعرضت له إلا أنها استعادت قوتها.



واستكمل، أن ما سمي بالربيع العربي أول ما بدأت، بدأت داخل فلسطين، والانقلاب الذي استهدف وحدة التمثيل الفلسطيني في 2007، وهو الذي أعطي شرارة البداية، وقد ألصق بالعروبة.