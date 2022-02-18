وفد تركي رفيع يصل إسرائيل لبحث ترتيبات زيارة هرتسوج إلى أنقرة

وصل وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سيدات أونال إلى إسرائيل، لمناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل لرئيسي البلدين في تركيا.

وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية اليوم الخميس، ناقش الجانبان، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.

واتفق الجانبان على أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي، بحسب البيان. ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تركيا في الفترة من 9 إلى 10 مارس.

وألمحت أنقرة إلى اهتمامها باستعادة العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، واتصل وزير الخارجية التركي بنظيره الإسرائيلي ليسأل عن صحته بعد إصابته بمرض "كوفيد 19" في أواخر يناير الماضي.