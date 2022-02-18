 وفد تركي رفيع يصل إسرائيل لبحث ترتيبات زيارة هرتسوج إلى أنقرة - بوابة الشروق
الجمعة 18 فبراير 2022 1:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

وفد تركي رفيع يصل إسرائيل لبحث ترتيبات زيارة هرتسوج إلى أنقرة

تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل
وكالات
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 1:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 1:08 ص

وصل وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سيدات أونال إلى إسرائيل، لمناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل لرئيسي البلدين في تركيا.

وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية اليوم الخميس، ناقش الجانبان، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.

واتفق الجانبان على أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي، بحسب البيان. ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تركيا في الفترة من 9 إلى 10 مارس.

وألمحت أنقرة إلى اهتمامها باستعادة العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، واتصل وزير الخارجية التركي بنظيره الإسرائيلي ليسأل عن صحته بعد إصابته بمرض "كوفيد 19" في أواخر يناير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك