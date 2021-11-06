الخارجية الفلسطينية تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة، بإبلاغ إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الخاصة بالهجوم الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه "على الرغم من أن موقف إسرائيل ليس قانونيا وغير أخلاقي، إلا أنه لم يكن مفاجئا".

وأضافت أن إسرائيل "تاريخيا لم تلتزم بقواعد القانون الدولي، أو قرارات المؤسسات الأممية، ولم تتعاون مع أي من الهيئات الدولية المستقلة، ولجان التحقيق أو التحقق، كما أنها منعت أي وفد تحقيق رسمي أممي من الوصول الى الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكدت الوزارة أهمية عمل لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، وضرورة دعم عمل اللجنة من جميع الأطراف والدول من أجل إنجاح مهامها المتسقة مع الولاية الممنوحة من الأمم المتحدة.

وأعلنت إسرائيل أمس، أنها أخطرت مجلس حقوق الإنسان الدولي بأنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الخاصة بالهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي استمر 11 يوما وخلف مقتل أكثر من 250 فلسطينيا.

كان مجلس حقوق الإنسان الدولي صوت في 27 مايو الماضي على تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وذلك بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول.