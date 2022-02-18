توقعات بزيارة 200 ألف سائح إسرائيلي للمغرب مع نهاية العام الجاري

يُتوقع أن يصل إلى المغرب خلال ما تبقى من العام الجاري 200 ألف سائح إسرائيلي، على أن تبلغ الرحلات ذروتها في فترة عيد الفصح اليهودي الذي يجري الاحتفال به ابتداء من 15 نيسان/أبريل من كل عام، بعد أن أعادت المملكة فتح أبوابها رسميا يوم 7فبراير/شباط الجاري للسياح.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا نائب رئيس الجالية اليهودية في المغرب ومالك وكالة سياحية بالرباط هنري أبيكزر، قوله إنه يتوقع وصول ما لا يقل عن 200 ألف إسرائيلي بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن"هناك مليون يهودي مغربي (أو يهودي من أصل مغربي) في إسرائيل،غادروا منذ حوالي 30 إلى 40 عاما" بعد أن أعادت المملكة فتح أبوابها رسميا للسياح.

وأكد أبيكزر على أن "هناك أناس يحنون إلى الماضي ويرغبون في زيارة البلد مرة أخرى، ستكون هناك موجة ضخمة من الزوار خلال عطلة عيد الفصح وستتبع ذلك فترة من الحج. يوجد العديد من القديسين اليهود في جنوب وشمال وشرق المغرب ".

وبحسب ابيكرز، فإن الرحلات الجوية المباشرة "سهلت الأمور إلى حد كبير، في غضون ساعات قليلة يمكن للمسافرين الإسرائيليين الوصول إلى الدار البيضاء أو مراكش."

وكشف رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر صباح اليوم الخميس، أن وزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية أورنا باربيفاي، ستزور المغرب ابتداء من بداية الأسبوع القادم، وستلتقي بمجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيز الشراكات بين المغرب وإسرائيل.

يشار إلى أن المغربية وإسرائيل قد وقعتا على اتفاق في الـ 10 من كانون الأول /ديسمبر عام 2020، بوساطة أمريكية لتصبح المغرب سادس دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

وقام وزيرا الخارجية والدفاع الإسرائيليان يائير لابيد وبيني جانتس على الترتيب بزيارات للمغرب عام 2021 .

ووقعت المغرب وإسرائيل اتفاقية تعاون تشمل المجالات الأمنية والاستخباراتية، وتقضي بعقد صفقات أمنية وبيع معدات أمنية وعسكرية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وفقا لما ذكره جانتس على حسابه على موقع تويتر.