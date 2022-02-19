الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات حصار إسرائيل حي الشيخ جراح

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الجمعة، استمرار حصار إسرائيل حي الشيخ جراح في شرق القدس، محذرا من تداعياته.



واستنكر أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، "الاعتداءات" المتواصلة من إسرائيل على أهالي حي الشيخ جراح وما وصفه "القمع الوحشي للمسيرة السلمية أمام الحي التي نظمها أبناء شعبنا دفاعا عن بيوتهم وحقوقهم".



وقال إن "تدفق المسؤولين الدوليين للتضامن مع أهالي الشيخ جراح يؤكد وقوف العالم إلى جانب الحق والعدل الذي يرمز إليه نضال شعبنا في الشيخ جراح".



وأضاف أبو ردينة أن "هذه الاعتداءات تأتي استكمالا لمسلسل الجرائم المستمرة التي ترتكب في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من جيش الاحتلال، أو من قبل المستوطنين'، محملا حكومة إسرائيل المسؤلية الكاملة عن "هذا التصعيد الخطير وعبثها بالأمن في المنطقة".



وأكد أن الشعب الفلسطيني "يقف دائماً صفاً واحداً في الدفاع عن ثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجميع أنه بدون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي، فستبقى المنطقة بأسرها تحترق، ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد".