مستشار الرئيس الفلسطيني: القاهرة تمثل قبلة للعالم الإسلامي بأزهرها وشعبها

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن القاهرة تمثل قبلة للعالم الإسلامي بأزهرها وشعبها.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، أنّ العالم العربي شهد في العقد الأخير ما أسماها "محاولات انقضاض على الدولة الوطنية".



وتابع: "هذه المحاولات كانت لصالح أفكار ذات طابع أممي وهي ترتبط بشكل وثيق بأهداف استعمارية تريد ضرب استقرار المنطقة العربية".



وأشار إلى أن هذه الجماعات والأفكار لعبت بعقول الجماهير بشعار أمة واحدة تعيش في دول متعددة، وتتحقق وحدتها الأممية أو الدينية أو العقائدية عبر التعدد السياسي الذي تعيشه هذه الأمة.



ولفت إلى أنّ قضية الدولة ليست من القضايا الأصولية في الفكر الإسلامي، معتبرًا أن هناك جماعات تريد أن تجعلها جزءًا من أصول الدين.