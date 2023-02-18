وسائل إعلام: هجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب

تعرضت سفينة إسرائيلية لهجوم في بحر العرب، الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر رجحت في الوقت ذاته أن إيران تقف وراء الهجوم.

وقالت مصادر لقناة "العربية"، إن الناقلة التي تعرضت للهجوم مملوكة للملياردير وقطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر، لكنها لم تتضرر جراء الهجوم، مشيرة إلى أن إيران تقف وراء الهجوم.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع حجم المنتجات الدفاعية في البلاد ثلاث مرات، بالإضافة إلى ارتفاع صادراتها خمس مرات مقارنة بالعام الماضي.

وبشأن الهجوم بالطائرات المسيرة على الموقع العسكري في مدينة أصفهان، قال أشتياني، إن "مثل هذه الحوادث يمكن أن تحدث في كثير من البلدان".

وأضاف: "الأعداء يفعلون كل شيء من منطلق الضعف والسبب أنهم لا يحتملون التطورات الإيجابية المستمرة في إيران"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وفي 28 من شهر يناير الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيرة استهدف "مجمّع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.