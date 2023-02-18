الخارجية الإسرائيلية: سنتخذ خطوات جادة ردا على طرد مبعوثتنا من القمة الإفريقية

نددت تل أبيب، بطرد المبعوثة الإسرائيلية من حفل افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، اليوم السبت، قائلة إنها ستتخذ خطوات جادة بشأن الأمر.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، دعت الخارجية الإسرائيلية، الدول الإفريقية، إلى «التصدي لهذا السلوك، الذي يمس بالاتحاد في المقام الأول، وبالقارة السمراء بأسرها»

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هيات، في بيان: أن «إسرائيل تنظر بجدية تامة في واقعة طرد السفيرة شارون بارلي نائبة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، من قاعة الاتحاد الأفريقي رغم وضعها في القمة كمراقب معتمد وامتلاكها لبطاقات الدخول».

ووصفت تل أبيب، الاتحاد الإفريقي بـ«الرهينة»، واتهمته بـ«الانصياع لدول متطرفة مدفوعة بالكراهية من قبل إيران، مثل الجزائر ودولة جنوب إفريقيا».

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد عارضت كل من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا، في وقت سابق قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، منح إسرائيل صفة مراقب مرة أخرى.

ومن جانبه، علق مكتب الرئاسة في دولة جنوب إفريقيا، على اتهام وزارة الخارجية الإسرائيلية، للجزائر وجنوب إفريقيا، بالوقوف خلف طرد المبعوثة الإسرائيلية، بأن «إسرائيل عليها تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها».

جاء ذلك عقب طرد الوفد الإسرائيلي من حفل افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تضم قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الـ36 يومي الـ18 -19 من فبراير، تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية».