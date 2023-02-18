تصدر هاشتاج "#بيت_العائلة_الإبراهيمية"، موقع التدوينات القصيرة تويتر خلال الساعات الأخيرة، بعد افتتاحه أمس الجمعة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك.

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، إن "بيت العائلة الإبراهيمية" صرحا للحوار الحضاري البناء، ومنصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية.

• بيت العائلة الإبراهيمية

يضم 3 دور عبادة، مسجدا وكنيسة وكنيسا «معبد يهودي»، هي مسجد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وكنيسة قداسة البابا «فرانسيس»، وكنيس «موسى بن ميمون».

وتتيح هذه المرافق الثلاثة للزوار فرصة الاستفادة من الخدمات الدينية التي توفرها، وممارسة شعائرهم وعباداتهم، وحجز الجولات الإرشادية، والمشاركة في الاحتفالات الدينية، والاطلاع على المعتقدات الإيمانية والدينية المختلفة ودور العبادة الثلاثة، متساوية الأحجام والمكانة، في رمزية تعكس الديانات الثلاث على اختلافها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

• تفاصيل التصميم

دور العبادة الثلاثة، صممها المهندس المعماري العالمي ديفيد أدجايي؛ لتجسد القواسم المشتركة بين الديانات الإبراهيمية الثلاث من خلال أبعادها الخارجية العامة، مع استخدام الرموز المعمارية والفردية التي تميز كل نمط معماري لكل ديانة على حدة، يأخذ كل منها شكل مكعب يبلغ عمقه 30 مترا، وعرضه 30 مترا وارتفاعه 30 مترا.

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ويتجه المسجد باتجاه مكة، بينما تتجه الكنيسة نحو الشرق، أما الكنيس فيتجه نحو القدس، وتعكس الحديقة التي تربط المباني الثلاثة، رمزية الحدائق ودلالاتها الإيمانية التي تحفل بها الديانات الثلاث.

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ويضم ملتقى ومعرضا وحديقة حيث يوفر الملتقى منصة للحوار المفتوح وتبادل المعارف والخبرات والتجارب.

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‏ويدعو المعرض العام إلى التأمل في عبادات ومعتقدات الديانات الإبراهيمية، بينما توفر الحديقة والملتقى منصة للقاءات الحوارية والندوات العامة ومبادرات الشباب، حيث سيسهم برنامج الفعاليات في تعزيز تبادل المعرفة والتفاهم المشترك بين الأديان.