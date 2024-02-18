القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات جديدة ضد الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 5 ضربات ضد جماعة الحوثي اليمنية، استهدفت 3 صواريخ كروز مضادة للسفن وغواصة وزورقاً مُسيّرا.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القيادة المركزية الأمريكية بين الساعة 3:00 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت صنعاء)، 17 فبراير، بنجاح 5 ضربات دفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيرة وزورق مسير في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وبحسب القيادة المركزية الأمريكية: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



وسبق أن حذرت حركة الحوثي الحاكمة في شمال اليمن، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، وفقا لووكالة سبوتنيك.



وقالت الحوثي إن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة.



وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.