الأوقاف: إنشاء منصة إلكترونية قريبا لخدمة المواطنين والعاملين بالوزارة

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة بصدد إنشاء منصة إلكترونية جديدة تضم العديد من النوافذ التي تعود بالفائدة على المواطنين والعاملين بالوزارة في جميع التخصصات.

وأشار الازهري، خلال لقاء بالصحفيين اليوم، إلى أنه كان من المقرر أن تنطلق المنصة في يناير الماضي، لكن لضبطها والحرص على خروجها بشكل تامة ومهيئ قررنا تأجيل الإطلاق.

وأكد الأزهري أن الوزارة تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية لتطوير كل جوانب أكاديمية الأوقاف الدولية وخاصة الجانب العملي لثقل مهارات المتدربين، موضحا أن الوزارة بصدد تدريب ما يقرب من 4000 إمام اختيروا بعناية للدفع بهم خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالمستوى العلمي والدعوى.