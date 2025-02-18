محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ25؛ لإزالة التعديات.

وشن حي المنتزه أول حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، شملت إزالة حالتي متغيرات مكانية بعزبة الإصلاح على مساحة 210 أمتار، فضلًا عن إزالة️ 4 حالات بناء مخالف في المهد بشارع البصل، وحوض الإصلاح، وعزبة المراغي بإجمالي مساحات 500 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي المنتزه ثان حملة تمكنت من إزالة 3 حالات متغيرات مكانية عبارة عن أسوار وغرف من الطوب الأبيض على مساحة 300 متر بمتفرعات شارع 16 منطقة طوسون، بالإضافة إلى إزالة هنجر وأسوار على مساحة 250 مترًا بعزبة الرحامنة.

وواصل حي شرق، حملات إزالة التعديات شملت إزالة 3 حالات بناء في المهد، فضلًا عن إزالة 6 متغيرات مكانية عبارة عن أسوار ومبانٍ مخالفة بمنطقة أبيس الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأزال حي العامرية ثانٍ، التعديات على أراضي أملاك الدولة، شملت حالتي متغيرات مكانية عبارة عن حوائط بالدور الأول علوي بأحد العقارات بنجع أبو رواف، وكذا إزالة جمالون صاج بقرية عرابي.

وأكد محافظ الإسكندرية، استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني؛ للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.